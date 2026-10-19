В Южной Корее 24-недельное клиническое исследование с участием пожилых людей с ранними когнитивными нарушениями показало, что ежедневный прием мультиштаммового пробиотика был связан с лучшими результатами части когнитивных тестов. В группе, получавшей добавку, также существенно снизился уровень pTau181 в плазме крови — биомаркера, связанного с болезнью Альцгеймера, сообщает ScienceAlert.

Как проводилось исследование

Испытание проходило в рамках южнокорейской долгосрочной когорты Gwangju Alzheimer's Disease and Related Dementias. В нем приняли участие 87 человек: 40 завершили 24-недельный курс пробиотика, а 47 принимали плацебо. Изначально в исследовании рандомизировали 100 участников. Ни участники, ни исследователи не знали, кто получает добавку, а кто — плацебо.

Пробиотик под кодовым названием KL-P301 содержал три бактериальных штамма, в том числе Bifidobacterium animalis, Limosilactobacillus fermentum и Levilactobacillus brevis. Участники могли употреблять порошок отдельно или растворять его в воде.

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Изменения показателей

В конце исследования участники группы пробиотика имели значительно лучшие результаты по шкале Clinical Dementia Rating. Также улучшились результаты заданий на интерпретацию визуальной информации, пространственную организацию и рисование сложных фигур, хотя не все сравнения с группой плацебо были статистически значимыми.

pTau181 — это фосфорилированная форма тау-белка, которую измеряют в крови; ее уровень может отражать изменения в мозге, связанные с болезнью Альцгеймера. При деменции тау-белки могут аномально сворачиваться и образовывать скопления в клетках мозга. Авторы подчеркивают, что результаты не доказывают прямого уменьшения таких скоплений в мозге вследствие приема пробиотиков.

Изменения большинства маркеров воспаления были небольшими, однако уровень IL-1β в группе пробиотика снизился больше, чем в группе плацебо. Исследователи считают результаты предварительными и призывают провести более масштабные и длительные испытания с использованием ПЭТ-визуализации тау-белка и амилоида β.

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