波兰医院负责人呼吁暂停审议一项规定限制医生收入和工作时间的法案。他们在华沙举行的县级医院峰会上提出了这一立场，RMF24报道。

小型医院的担忧

次日，波兰众议院预计将恢复审议这些规定。医疗机构负责人尤其担心引入一项要求，即医生必须在一家医院至少以半职工作。

机构负责人认为，这一规定可能会使小型医院的运营变得复杂，甚至无法运营，因为专科医生会前往这些医院完成特定任务。全波兰县级医院雇主联盟主席瓦尔德马尔·马利诺夫斯基表示，因此外科部门可能会消失，其中部分工作时间由麻醉科医生承担。

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机构负责人的建议

医院负责人建议在地方层面确定工作时间和收入限制，并考虑具体地区的情况。他们打算在一周内说服众议院代表接受这一立场。

限制医生收入的想法是在华沙南部医院的一起案件后出现的。10月初，被称为该案核心人物的达维德·K.被告知涉嫌诈骗58.35万兹罗提。据Zero.pl门户网站报道，他在麻醉学专业培训期间，上一年可能在医疗机构赚取了160万兹罗提。

检察官对该嫌疑人采取了警方监管、20万兹罗提保释金以及禁止出境并没收护照的措施。据RMF24报道，他可能面临最高10年监禁。

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