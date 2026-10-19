В Польше руководители больниц призвали приостановить работу над законом, который предусматривает ограничения заработков и рабочего времени врачей. Они представили эту позицию во время Саммита повятовых больниц в Варшаве, сообщает RMF24.

Опасения небольших больниц

На следующий день Сейм должен вернуться к рассмотрению этих норм. Директора медицинских учреждений прежде всего опасаются введения требования, согласно которому врач должен работать не менее чем на полставки в одной больнице.

По мнению руководителей учреждений, такая норма может осложнить или даже сделать невозможной работу небольших больниц, куда специалисты приезжают для выполнения отдельных задач. Президент Общепольского союза работодателей повятовых больниц Вальдемар Малиновский заявил, что из-за этого могут исчезнуть хирургические отделения, часть рабочего времени в которых обеспечивают анестезиологи.

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Предложение руководителей учреждений

Руководители больниц предлагают определять ограничения рабочего времени и заработков на местном уровне с учетом ситуации в конкретном регионе. В течение недели они намерены убеждать в этой позиции представителей Сейма.

Идея ввести ограничения заработков врачей появилась после дела в Варшавской Южной больнице. В начале октября Давиду К., которого называют главной фигурой этого дела, сообщили о подозрении в мошенничестве на сумму 583,5 тыс. злотых. По данным портала Zero.pl, за предыдущий год он мог заработать 1,6 млн злотых в медицинских учреждениях во время специализации по анестезиологии.

Прокурор применил к подозреваемому полицейский надзор, залог в размере 200 тыс. злотых и запрет на выезд из страны с изъятием паспорта. По данным RMF24, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

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