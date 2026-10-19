W Estonii szpitale i prywatne kliniki zaczęły korzystać z systemów sztucznej inteligencji oraz je testować. Systemy te nagrywają rozmowy personelu medycznego z pacjentami, tworzą tekstowe podsumowania i pomagają w dokumentacji. Jak informuje ERR News, takie rozwiązania są już stosowane w kilku placówkach medycznych w kraju.

Firma Confido rozpoczęła testowanie rozwiązań AI w ubiegłym roku, a obecnie wykorzystuje je w kilku działach i planuje rozszerzyć je na całą organizację. Dyrektor generalny Confido Edward Harder powiedział, że pacjenci pozytywnie odbierają tę technologię, ponieważ lekarze mogą poświęcać im więcej czasu.

Transkrypcja i wsparcie dla lekarzy

Szpital w Narwie poszukuje w drodze zamówienia publicznego oprogramowania do rozpoznawania języka estońskiego i transkrypcji. Ma ono przekształcać rozmowy lekarzy lub pielęgniarek z pacjentami w tekst elektroniczny, który można przetwarzać, tłumaczyć, odtwarzać i przechowywać.

Szpital chce również, aby asystent AI proponował kody medyczne i pomagał lekarzom w podejmowaniu decyzji. Jednocześnie w wymaganiach podkreślono, że ostateczne decyzje na wszystkich etapach muszą należeć do lekarzy. Danych wygenerowanych przez AI bez sprawdzenia i zatwierdzenia przez pracownika medycznego nie można wpisywać do dokumentacji medycznej pacjenta.

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Tartuński Szpital Uniwersytecki w połowie października rozpoczął trzymiesięczny test aplikacji EMO24 na oddziale ratunkowym. Kierowniczka oddziału Aime Keis wyjaśniła, że celem projektu jest skrócenie czasu, który personel poświęca na dokumentację, a także uniknięcie sytuacji, w których pacjent kilkakrotnie opisuje swój stan różnym pracownikom.

Ochrona danych i zgoda pacjentów

Klinika Heba wykorzystuje AI do przygotowania historii medycznej pacjenta przed wizytą, dokumentowania rozmów podczas wizyty, a następnie tworzenia podsumowań i wyjaśnień dla pacjentów. Dyrektor generalny kliniki Ain Aaviksoo zaznaczył, że sztuczna inteligencja nie powinna podejmować decyzji zamiast lekarza, lecz wspierać decyzje pomagające ludziom zarządzać własnym zdrowiem.

Nele Labi, zastępczyni sekretarza generalnego ds. innowacji w estońskim Ministerstwie Spraw Społecznych, poinformowała, że nie istnieje jeden ogólnokrajowy system stosowania AI w szpitalach: placówki w dużej mierze poszukują rozwiązań zgodnie z własnymi potrzebami. Jednocześnie państwo opracowuje narzędzia do transkrypcji dla medycyny rodzinnej i elektronicznego systemu pogotowia ratunkowego.

W Confido pacjent może zrezygnować z wykorzystania AI podczas wizyty. Udział w pilotażowym projekcie Tartuńskiego Szpitala Uniwersyteckiego jest również dobrowolny: jeśli pacjent nie zgadza się na użycie systemu, zbieranie informacji, diagnostyka i leczenie odbywają się w zwykłym trybie. Ministerstwo podkreśliło, że pacjentów należy informować o nagrywaniu i celu jego wykorzystania, a przetwarzanie takich danych podlega surowym zasadom ochrony informacji.

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