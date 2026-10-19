В Эстонии больницы и частные клиники начали использовать и тестировать системы искусственного интеллекта, которые записывают разговоры медиков с пациентами, создают текстовые резюме и помогают с документацией. Как сообщает ERR News, такие решения уже применяются в нескольких медицинских учреждениях страны.

Компания Confido начала тестировать ИИ-решения в прошлом году, а теперь использует их в нескольких подразделениях и планирует распространить на всю организацию. Генеральный директор Confido Эдвард Хардер заявил, что пациенты положительно воспринимают технологию, поскольку врачи могут уделять им больше времени.

Расшифровка и поддержка врачей

Нарвская больница через государственную закупку ищет программное обеспечение для распознавания эстонского языка и транскрибирования. Оно должно преобразовывать разговоры врачей или медсестер с пациентами в электронный текст, который можно обрабатывать, переводить, воспроизводить и хранить.

Больница также хочет, чтобы ИИ-ассистент предлагал медицинские коды и помогал врачам принимать решения. В то же время в требованиях подчеркивается, что окончательные решения на всех этапах должны оставаться за врачами. Данные, сгенерированные ИИ без проверки и одобрения медработником, нельзя вносить в медицинскую карту пациента.

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Тартуская университетская больница в середине октября начала трехмесячное испытание приложения EMO24 в отделении неотложной помощи. Руководительница отделения Айме Кейс объяснила, что цель проекта — сократить время, которое персонал тратит на документацию, а также избежать ситуаций, когда пациент несколько раз описывает свое состояние разным сотрудникам.

Защита данных и согласие пациентов

Клиника Heba использует ИИ для подготовки медицинской истории пациента к приему, документирования разговоров во время визита и последующего формирования резюме и разъяснений для пациентов. Генеральный директор клиники Айн Аавиксоо отметил, что искусственный интеллект не должен принимать решения вместо врача, а должен поддерживать решения, которые помогают людям управлять собственным здоровьем.

Заместительница генерального секретаря Министерства социальных дел Эстонии по вопросам инноваций Неле Лаби сообщила, что единой общегосударственной системы для применения ИИ в больницах нет: учреждения в основном ищут решения в соответствии с собственными потребностями. В то же время государство разрабатывает инструменты транскрибирования для семейной медицины и электронной системы скорой помощи.

В Confido пациент может отказаться от использования ИИ во время приема. Добровольным является и участие в пилотном проекте Тартуской университетской больницы: если пациент не соглашается на применение системы, сбор информации, диагностика и лечение проходят в обычном порядке. В министерстве подчеркнули, что пациентов необходимо информировать о записи и цели ее использования, а для обработки таких данных действуют строгие правила защиты информации.

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