Профили антител в крови могут помочь выявлять риск воспалительных заболеваний кишечника примерно за десять лет до постановки диагноза. О результатах исследования сообщает The Guardian.

К воспалительным заболеваниям кишечника относятся болезнь Крона и язвенный колит. Обычно их начинают лечить только после появления симптомов, когда кишечник уже может быть поврежден. Ученые считают, что выявленные сигналы иммунной системы в перспективе могут способствовать раннему выявлению таких состояний.

Анализ образцов американских военных

Команда ученых из Медицинского центра Университета Гронингена, Медицинской школы Икана при Маунт-Синай и Медицинского университета Вены проанализировала 2 тыс. образцов крови 500 военнослужащих США. У 200 участников впоследствии диагностировали болезнь Крона, еще у 200 — язвенный колит. У остальных 100 человек не развилось ни одно из этих двух заболеваний.

Образцы проверяли на антитела, которые иммунная система могла вырабатывать в ответ на сотни тысяч фрагментов белков бактерий, вирусов, пищевых продуктов и собственных тканей организма.

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Разные сигналы для болезни Крона и колита

У людей, которым позднее поставили диагноз болезни Крона, чаще фиксировали антитела к вирусу Эпштейна — Барр. Различия были заметны примерно за десятилетие до диагноза. Наиболее выраженный сигнал наблюдали у участников, у которых впоследствии развилась более тяжелая, осложненная форма заболевания, способная вызывать сужение кишечника или образование аномальных каналов.

У тех, кто в дальнейшем заболел язвенным колитом, выявили другой профиль антител, в частности антитела к одному из собственных белков организма. Результаты опубликовали в журнале Gut и представили на конгрессе United European Gastroenterology в Барселоне.

Авторы подчеркивают, что выводы необходимо подтвердить в других группах людей. Исследование выявило связь между иммунными сигналами и последующим развитием заболеваний, но не доказывает, что инфекции вызывают воспалительные заболевания кишечника. Гастроэнтеролог Джеймс Линдсей, не участвовавший в работе, отметил, что методика пока является исследовательским инструментом и еще не готова к клиническому применению.

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