血液中的抗体谱或可帮助在确诊前约十年识别炎症性肠病风险。《卫报》报道了这项研究的结果。

炎症性肠病包括克罗恩病和溃疡性结肠炎。通常只有在症状出现后才开始治疗，而此时肠道可能已经受损。科学家认为，发现的免疫系统信号未来可能有助于及早发现这类疾病。

分析美国军人的样本

来自格罗宁根大学医学中心、西奈山伊坎医学院和维也纳医科大学的科学家团队分析了500名美国军人的2,000份血液样本。200名参与者后来被诊断患有克罗恩病，另有200人被诊断患有溃疡性结肠炎。其余100人均未患上这两种疾病中的任何一种。

研究人员检测样本中是否存在抗体，这些抗体可能是免疫系统针对数十万种来自细菌、病毒、食品和人体自身组织的蛋白质片段所产生的。

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克罗恩病与结肠炎的不同信号

后来被诊断为克罗恩病的人更常检测到针对爱泼斯坦－巴尔病毒的抗体。这些差异在确诊前约十年就已明显。最显著的信号出现在后来发展为更严重、伴有并发症的疾病形式的参与者身上，这种形式可导致肠道狭窄或形成异常通道。

在后来患上溃疡性结肠炎的人群中，研究人员发现了不同的抗体谱，其中包括针对人体自身一种蛋白质的抗体。研究结果发表在《Gut》期刊上，并在巴塞罗那举行的欧洲联合胃肠病学大会上展示。

作者强调，结论需要在其他人群中得到证实。这项研究发现了免疫信号与疾病随后发生之间的关联，但并不能证明感染会导致炎症性肠病。未参与该研究的胃肠病学家詹姆斯·林赛指出，该方法目前是一种研究工具，尚未准备好用于临床应用。

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