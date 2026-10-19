W Anglii do 20 oddziałów położniczych Narodowej Służby Zdrowia może zostać zamkniętych lub może zmienić swoją rolę z powodu niedoboru lekarzy i rosnącej liczby cięć cesarskich. Informuje o tym The Guardian, powołując się na dyrektora ds. opieki doraźnej NHS Alliance, Matthew Hopkinsa.

Centralizacja opieki położniczej

Według Hopkinsa, do 20 ze 155 angielskich oddziałów położniczych prowadzonych przez konsultantów może zaprzestać działalności lub zmienić swój format. Uznał on koncentrację opieki położniczej w mniejszej liczbie szpitali za nieuniknioną, aby zapewnić bezpieczniejszą i bardziej stabilną opiekę matkom i noworodkom.

Za najbardziej zagrożone uważa małe oddziały, w których rocznie odbiera się od 1 500 do 2 000 porodów. Takie placówki borykają się z niedoborem położników i ginekologów, a powszechność cięć cesarskich wymaga większej liczby personelu i sal operacyjnych. Wiele oddziałów, którym może grozić zamknięcie, znajduje się na obszarach wiejskich lub nadmorskich, gdzie szczególnie trudno jest rekrutować personel medyczny.

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Sprzeciw organizacji medycznych

Hannah Leonard, główna dyrektorka ds. polityki w Królewskim Kolegium Położnych, oświadczyła, że kobiety i rodziny liczą na lokalne oddziały położnicze, dlatego wysokiej jakości opieka powinna być dostępna blisko domu. Alison Wright, prezeska Królewskiego Kolegium Położników i Ginekologów, zaznaczyła, że przed zamknięciem oddziałów należy rozważyć inne sposoby rozwiązania problemów kadrowych.

Oddział położniczy North Devon District Hospital w Barnstaple został tymczasowo zamknięty w sierpniu z powodu braków kadrowych. Trust Royal Devon University Healthcare miał zdecydować, czy jest tam wystarczająca liczba lekarzy, aby bezpiecznie wznowić działalność. Szacowano, że z powodu zamknięcia 194 kobiety urodziły w Exeter, położonym 43 mile od Barnstaple; podróż samochodem trwa około 70 minut.

Wzrost odsetka cięć cesarskich

Profesor Marian Knight z Uniwersytetu Oksfordzkiego również wcześniej apelowała o rozważenie konsolidacji oddziałów położniczych. Według przytoczonych danych odsetek cięć cesarskich w Anglii wzrósł z 33% porodów w 2020 roku do 45% w ubiegłym roku. W raporcie MBRRACE-UK wskazano, że część kobiet, które zmarły podczas porodu w latach 2022–2024, doświadczyła opóźnienia lub przełożenia cięcia cesarskiego z powodu braku chirurga położnika lub wolnej sali operacyjnej.

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