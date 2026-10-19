英格兰或关闭多达20家产科部门——《卫报》

由于医生短缺以及剖宫产数量增加，英格兰多达20家国家医疗服务体系产科部门可能关闭或改变其职能。《卫报》报道称，消息援引NHS Alliance急症医疗主管马修·霍普金斯的话。

产科服务集中化

霍普金斯表示，在英格兰155家由顾问产科医生领导的产科部门中，多达20家可能停止运营或改变模式。他称，为向母亲和新生儿提供更安全、更可持续的护理，将产科服务集中到更少的医院是不可避免的。

他认为，每年接生1,500至2,000例的较小部门最为脆弱。这类机构面临妇产科医生短缺，而剖宫产的普及需要更多人员和手术室。许多可能面临关闭的部门位于农村或沿海地区，在这些地区招募医务人员尤其困难。

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医疗组织的反对意见

皇家助产士学院首席政策官汉娜·伦纳德表示，女性和家庭依赖当地的产科部门，因此高质量护理必须在离家较近的地方提供。皇家妇产科医师学院院长艾莉森·赖特指出，在关闭部门之前，应考虑其他解决人员问题的方法。

位于巴恩斯特珀尔的北德文郡医院产科部门因人员短缺于8月暂时关闭。皇家德文大学医疗信托原本需要决定，该院是否有足够的医生能够安全恢复运营。据估计，由于该部门关闭，194名女性在距离巴恩斯特珀尔43英里的埃克塞特分娩；驾车行程约需70分钟。

剖宫产比例上升

牛津大学教授玛丽安·奈特此前也呼吁考虑整合产科部门。根据所引数据，英格兰剖宫产在分娩中的占比从2020年的33%上升至去年的45%。MBRRACE-UK报告指出，2022年至2024年间部分在分娩期间死亡的女性，因缺少产科外科医生或没有空闲手术室而遭遇剖宫产延误或推迟。

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