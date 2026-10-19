В Англии могут закрыть до 20 родильных отделений — The Guardian

В Англии до 20 родильных отделений Национальной службы здравоохранения могут закрыть или изменить их роль из-за дефицита врачей и роста числа кесаревых сечений. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на директора по неотложной медицинской помощи NHS Alliance Мэттью Хопкинса.

Централизация родовспоможения

По словам Хопкинса, до 20 из 155 родильных отделений Англии, работающих под руководством консультантов-акушеров, могут прекратить работу или изменить формат. Он назвал неизбежной концентрацию родовспоможения в меньшем количестве больниц, чтобы обеспечить более безопасную и устойчивую помощь матерям и новорождённым.

Наиболее уязвимыми он считает небольшие подразделения, где ежегодно принимают от 1 500 до 2 000 родов. Такие учреждения сталкиваются с нехваткой акушеров-гинекологов, а распространённость кесаревых сечений требует большего количества персонала и операционных. Многие отделения, которым может грозить закрытие, расположены в сельских или прибрежных районах, где особенно сложно набирать медиков.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Возражения медицинских организаций

Главный сотрудник по вопросам политики Королевского колледжа акушерок Ханна Леонард заявила, что женщины и семьи рассчитывают на местные родильные отделения, поэтому высококачественная помощь должна быть доступна рядом с домом. Президент Королевского колледжа акушеров и гинекологов Элисон Райт отметила, что перед закрытием подразделений следует рассмотреть другие способы решения кадровых проблем.

Родильное отделение North Devon District Hospital в Барнстапле временно закрыли в августе из-за нехватки персонала. Траст Royal Devon University Healthcare должен был решить, достаточно ли там врачей для безопасного возобновления работы. По оценке, из-за закрытия 194 женщины родили в Эксетере, расположенном в 43 милях от Барнстапла; поездка на автомобиле занимает около 70 минут.

Рост доли кесаревых сечений

Профессор Оксфордского университета Мариан Найт ранее также призывала рассмотреть укрупнение родильных отделений. Согласно приведённым данным, доля кесаревых сечений в Англии выросла с 33% родов в 2020 году до 45% в прошлом году. В отчёте MBRRACE-UK отмечалось, что некоторые женщины, умершие во время родов в 2022–2024 годах, столкнулись с задержкой или переносом кесарева сечения из-за отсутствия хирурга-акушера или свободной операционной.

Читай нас в