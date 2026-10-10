Мексиканский институт социального страхования (IMSS) назначил независимый клинический аудит после смертей новорожденных в отделении интенсивной терапии Западного национального медицинского центра в Гвадалахаре, штат Халиско. С марта там умерли по меньшей мере восемь младенцев, при этом число случаев может достигать 18.

Как сообщает Mexico News Daily, генеральный директор IMSS Зое Робледо заявил, что проверка не направлена на обвинение медицинского персонала. Ее приоритетом он назвал установление истины, поддержку семей и предотвращение подобных случаев в будущем.

Инфекции и проверка случаев

По меньшей мере восемь смертей в Гвадалахаре связывают с внутрибольничными инфекциями с участием бактерии Klebsiella pneumoniae и грибка Candida albicans. Робледо отметил, что прямую связь выявленных инфекций со смертями еще предстоит установить.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Аудит проводит комитет неонатологов, инфекционистов и эпидемиологов. Они будут анализировать каждый случай отдельно, чтобы выяснить обстоятельства смертей. Результаты сначала сообщат семьям, а если будут выявлены ошибки или ответственность, IMSS примет меры независимо от уровня, на котором они будут установлены.

Расследования в Халиско и Дуранго

Клиническая проверка проводится отдельно от жалоб, которые родственники некоторых младенцев подали в Генеральную прокуратуру Мексики. Судебно-медицинские исследования, включая вскрытия, продолжаются для установления юридической ответственности.

В городе Дуранго в прошлом месяце в отделении интенсивной терапии больницы общей зоны № 1 умерли пятеро новорожденных. Органы здравоохранения подтвердили, что у четырех из них, умерших с 15 по 19 сентября, были положительные тесты на Klebsiella pneumoniae. После протестов семей IMSS уволил своего делегата в штате Дуранго, а неонатальное отделение временно закрыли. В Гвадалахаре временно отстранили от должностей директора больницы и руководителя неонатального отделения.

Читай нас в