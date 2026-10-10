墨西哥社会保险研究所（IMSS）在哈利斯科州瓜达拉哈拉西部国家医疗中心重症监护室发生新生儿死亡事件后，启动了独立临床审计。自3月以来，至少已有8名婴儿在那里死亡，病例数可能达到18例。

据Mexico News Daily报道，IMSS总干事佐埃·罗夫莱多表示，此次审查并非为了指责医务人员。他称，其优先事项是查明真相、支持家属并防止今后发生类似事件。

感染与个案审查

瓜达拉哈拉至少8起死亡事件与院内感染有关，涉及肺炎克雷伯菌和白色念珠菌。罗夫莱多指出，已发现的感染与死亡之间的直接关联仍有待确定。

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审计由新生儿科医生、传染病专家和流行病学家组成的委员会进行。他们将分别分析每个病例，以查明死亡情况。结果将首先告知家属；如果发现错误或责任，IMSS将采取措施，无论责任是在何种层级被认定。

哈利斯科州和杜兰戈州的调查

临床审查与一些婴儿亲属向墨西哥总检察长办公室提出的投诉分开进行。包括尸检在内的法医调查仍在进行，以确定法律责任。

在杜兰戈市，上个月第1区综合医院重症监护室有5名新生儿死亡。卫生部门证实，其中4人于9月15日至19日期间死亡，其肺炎克雷伯菌检测结果为阳性。家属抗议后，IMSS解除了其驻杜兰戈州代表的职务，新生儿病房被暂时关闭。在瓜达拉哈拉，医院院长和新生儿科负责人被暂时免职。

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