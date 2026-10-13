在美国，加州大学圣迭戈分校摩尔斯癌症中心和纽约大学的研究人员分析了59名胰腺导管腺癌患者62个肿瘤中的443,451个单细胞。他们发现了不同的肿瘤细胞克隆——即具有相似遗传特征、在同一肿瘤内平行进化的细胞群。

正如News-Medical报道，其中一些克隆获得了治疗耐药性，另一些则获得了与快速扩散相关的特性。研究结果表明，肿瘤细胞持续的遗传重塑可能导致对治疗的耐药和转移。

亚型之间的转换

此前，胰腺导管腺癌细胞主要被分为两种亚型：侵袭性较低的经典型和侵袭性更强的基底型。对单细胞进行的新分析显示，肿瘤内部的遗传重塑使癌细胞能够在这些亚型之间转换。

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在侵袭性更强的基底型细胞群中，科学家记录到MYC基因活性升高，该基因与胰腺癌的发展有关。在补充实验中，阻断MYC活性使细胞恢复到侵袭性较低的经典状态，并使其更容易被免疫细胞接触。这可能会提高肿瘤对免疫攻击的易感性。

对免疫治疗反应较弱的一种可能解释

研究人员还在一些克隆中发现TIGIT基因活性升高，其产物可能帮助癌细胞逃避免疫识别。在相同的克隆细胞中，PD-1基因活性受到抑制。作者推测，这可能解释了为何靶向PD-1的免疫治疗很少对胰腺导管腺癌有效。

该研究发表于《Nature Genetics》期刊。研究聚焦胰腺导管腺癌——据该报道作者的数据，这种癌症会在确诊后的五年内夺走超过85%患者的生命。

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