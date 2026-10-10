Польський боксер Пшемислав Салета повідомив, що розпочне діаліз — Interia Sport

У Польщі колишній боксер Пшемислав Салета повідомив, що від понеділка розпочне діаліз через погіршення роботи єдиної нирки. Спортсмен також не виключив, що в майбутньому йому може знадобитися трансплантація. Про це він розповів на сторінці ініціативи «Bieg po Nowe Życie», пише Interia Sport.

Проблеми з єдиною ниркою

Салета віддав одну нирку своїй дочці Ніколь у 2007 році, коли в неї діагностували гостру ниркову недостатність. За даними видання, операція для дівчини пройшла успішно, однак у самого боксера після втручання виникли внутрішня кровотеча та дихальна недостатність. Медики тоді ввели його у стан медикаментозної коми.

За словами Салети, проблеми з ниркою, яка залишилася, почалися п’ять років тому після перенесеного COVID-19. Через місяць після хвороби він переніс інсульт і під час обстеження в лікарні дізнався про ниркову недостатність.

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Діаліз і ймовірна трансплантація

Боксер також розповів, що в січні йому діагностували фібриляцію передсердь, яку він тривалий час не відчував. За його словами, порушення роботи серця посилило проблеми з ниркою, а останні медичні обстеження показали суттєве погіршення її стану.

Салета бере участь у роботі ініціативи «Bieg po Nowe Życie», що поширює інформацію про трансплантологію. Він зазначив, що на наступний весняний захід, імовірно, дивитиметься вже не лише як донор органу, а й як людина, яка проходитиме діаліз і може стати реципієнтом трансплантата.

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