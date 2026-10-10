W Polsce były bokser Przemysław Saleta poinformował, że od poniedziałku rozpocznie dializy z powodu pogorszenia pracy jego jedynej nerki. Sportowiec nie wykluczył również, że w przyszłości może potrzebować przeszczepu. Opowiedział o tym na stronie inicjatywy „Bieg po Nowe Życie”, pisze Interia Sport.

Problemy z jedyną nerką

Saleta oddał jedną nerkę swojej córce Nicole w 2007 roku, gdy zdiagnozowano u niej ostrą niewydolność nerek. Według publikacji operacja dziewczynki zakończyła się sukcesem, jednak u samego boksera po zabiegu wystąpiły krwawienie wewnętrzne i niewydolność oddechowa. Lekarze wprowadzili go wtedy w stan śpiączki farmakologicznej.

Według Salety problemy z pozostałą nerką zaczęły się pięć lat temu po przejściu COVID-19. Miesiąc po chorobie przeszedł udar, a podczas badania w szpitalu dowiedział się o niewydolności nerek.

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Dializy i prawdopodobny przeszczep

Bokser opowiedział również, że w styczniu zdiagnozowano u niego migotanie przedsionków, którego przez długi czas nie odczuwał. Według niego zaburzenie pracy serca nasiliło problemy z nerką, a ostatnie badania medyczne wykazały znaczne pogorszenie jej stanu.

Saleta uczestniczy w działaniach inicjatywy „Bieg po Nowe Życie”, która rozpowszechnia informacje o transplantologii. Zaznaczył, że najbliższe wiosenne wydarzenie będzie prawdopodobnie oglądał już nie tylko jako dawca narządu, ale także jako osoba przechodząca dializy, która może zostać biorcą przeszczepu.

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