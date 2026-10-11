Od początku 2026 roku w Bangladeszu odnotowano 303 zgony związane z dengą. W ciągu ostatniej doby w kraju zgłoszono kolejne cztery zgony oraz prawie 2,2 tys. nowych hospitalizacji, poinformowała Anadolu Agency, powołując się na Generalną Dyrekcję Służb Zdrowia Bangladeszu.

Łączna liczba zarejestrowanych przypadków dengi osiągnęła 99 275. Spośród hospitalizowanych pacjentów 92 803 zostało już wypisanych po wyzdrowieniu.

Wzrost śmiertelności we wrześniu i październiku

W październiku w kraju odnotowano już 58 zgonów związanych z dengą, podczas gdy we wrześniu takich przypadków było 148. Sezon dengi w Bangladeszu zwykle trwa od czerwca do września, jednak w tym roku liczba zakażeń i zgonów znacznie przekroczyła wskaźniki z analogicznego okresu 2025 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W tym samym czasie w ubiegłym roku organy ochrony zdrowia odnotowały 225 zgonów i 53 606 przypadków dengi. Najwyższą roczną liczbę zgonów z powodu tej infekcji w Bangladeszu odnotowano wcześniej w 2022 roku — 281.

Wybuch odry

Osobno organy ochrony zdrowia poinformowały o kolejnych siedmiu zgonach wśród osób z objawami przypominającymi odrę oraz o ponad 1,2 tys. nowych zakażeń. Od połowy marca liczba zgonów związanych z infekcjami odrowymi wzrosła do 1 162. Spośród nich 104 przypadki potwierdzono jako zgony z powodu odry.

Liczba osób z objawami odry wynosi 205 028, a potwierdzonych przypadków — 22 421. W odpowiedzi na wybuch epidemii Ministerstwo Zdrowia Bangladeszu uodporniło około 20 milionów dzieci, oprócz prowadzenia rutynowych szczepień oraz kampanii uzupełniających szczepień, rozpoczętej pod koniec września.

Czytaj nas na