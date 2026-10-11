С начала 2026 года в Бангладеш зафиксировали 303 смерти, связанные с денге. За последние сутки в стране сообщили еще о четырех летальных случаях и почти 2,2 тысячи новых госпитализаций, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Генеральный директорат служб здравоохранения Бангладеш.

Общее число зарегистрированных случаев денге достигло 99 275. Из госпитализированных пациентов 92 803 уже выписали после выздоровления.

Рост смертности в сентябре и октябре

В октябре в стране уже зарегистрировали 58 смертей, связанных с денге, тогда как в сентябре таких случаев было 148. Обычно сезон денге в Бангладеш длится с июня по сентябрь, однако в этом году число заражений и смертей существенно превысило показатели соответствующего периода 2025 года.

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К этому времени в прошлом году органы здравоохранения зафиксировали 225 смертей и 53 606 случаев денге. Наибольшее годовое число смертей от этой инфекции в Бангладеш до этого регистрировали в 2022 году — 281.

Вспышка кори

Отдельно органы здравоохранения сообщили еще о семи смертях среди людей с симптомами, похожими на корь, и более чем 1,2 тысячи новых инфекций. С середины марта число смертей, связанных с коревыми инфекциями, выросло до 1 162. Из них 104 случая подтверждены как смерти от кори.

Число людей с симптомами кори составляет 205 028, а подтвержденных случаев — 22 421. В ответ на вспышку Министерство здравоохранения Бангладеш иммунизировало около 20 миллионов детей, помимо проведения плановой вакцинации и кампании по наверстывающей вакцинации, начатой в конце сентября.

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