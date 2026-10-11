孟加拉国登革热死亡人数升至303人——阿纳多卢通讯社

自2026年初以来，孟加拉国已记录303例与登革热相关的死亡病例。过去一天，该国又报告4例死亡和近2200例新增住院病例，阿纳多卢通讯社报道，消息援引孟加拉国卫生服务总局。

登记的登革热病例总数已达99,275例。住院患者中已有92,803人康复出院。

9月和10月死亡人数上升

该国10月已记录58例与登革热相关的死亡病例，而9月此类病例为148例。孟加拉国的登革热季通常从6月持续至9月，但今年的感染和死亡人数显著超过2025年同期水平。

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去年同期，卫生部门记录了225例死亡和53,606例登革热病例。此前，孟加拉国该感染年度死亡人数最多的是2022年，为281人。

麻疹暴发

卫生部门另行报告，在出现类似麻疹症状的人群中又有7例死亡，以及超过1200例新增感染。自3月中旬以来，与麻疹感染相关的死亡人数已增至1162人。其中，104例已被确认为死于麻疹。

出现麻疹症状的人数为205,028人，确诊病例为22,421例。为应对疫情暴发，除开展常规疫苗接种和于9月底启动的补种疫苗行动外，孟加拉国卫生部还为约2000万名儿童进行了免疫接种。

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