Badanie wśród 1 000 pracowników ochrony zdrowia w Brazylii, Indiach, Zimbabwe, Australii i Wielkiej Brytanii wykazało rosnące ryzyko związane z ekstremalnymi upałami dla kobiet w ciąży i niemowląt. Jak informuje News-Medical, wyniki badania, przeprowadzonego na zlecenie medycznej fundacji badawczej Wellcome, przedstawiono 5 października podczas spotkania poprzedzającego szczyt COP na Fidżi.

Powikłania podczas ciąży

73% ankietowanych specjalistów w dziedzinie zdrowia matek oświadczyło, że w ciągu ostatnich pięciu lat zaobserwowało więcej powikłań związanych z upałem. Ponad trzy czwarte respondentów zgłosiło również wzrost szkód dla płodów lub noworodków w tym okresie.

Niemal wszyscy uczestnicy badania opiekowali się kobietą w ciąży lub niemowlęciem, których zdrowie ucierpiało wskutek ekstremalnego upału. Około jedna czwarta medyków zetknęła się z powikłaniami ciąży, które ich zdaniem były związane z upałem i wymagały obserwacji lub leczenia.

Ponad jedna trzecia specjalistów zgłosiła niską masę urodzeniową lub ograniczenie wzrostu, odwodnienie i choroby związane z upałem u noworodków. Wśród częstych problemów wymieniano także trudności z karmieniem, oddychaniem i termoregulacją. Ponad 90% respondentów oświadczyło, że potrzebuje dodatkowych szkoleń i zasobów, aby chronić kobiety w ciąży w okresach silnych upałów.

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Środki ochrony przed upałem

Wellcome wezwała rządy do priorytetowego uwzględnienia kobiet w ciąży i niemowląt w krajowych planach klimatycznych oraz zapewnienia finansowanych środków ochrony przed ekstremalnym upałem. Fundacja zainwestowała ponad 20 mln funtów szterlingów w badania nad ryzykiem związanym z upałem podczas ciąży oraz testowanie lokalnych rozwiązań.

W ramach badania HAPI Zimbabwe, w którym uczestniczy 1 600 kobiet z obszarów miejskich Republiki Południowej Afryki i wiejskich terenów Zimbabwe, testowane są niedrogie środki. Obejmują one spersonalizowane ostrzeżenia przed upałem na smartfony, które pracownicy ochrony zdrowia przekazują kobietom bez telefonów, zestawy do utrzymania nawodnienia i ochrony przed słońcem oraz odbijające światło dachy chłodzące budynki.

Według kierującej badaniem Fortunate Machingury wstępne wyniki HAPI w dystrykcie Mount Darwin wykazały znacznie niższy poziom odwodnienia wśród kobiet, które otrzymały taką interwencję, w porównaniu z tymi, które jej nie otrzymały. Program zachęca również rodziny do dzielenia się pracą wymagającą wysiłku fizycznego i planowania zajęć na chłodniejsze pory dnia.

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