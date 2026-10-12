73%的医护人员称高温相关并发症增多——News-Medical

一项针对巴西、印度、津巴布韦、澳大利亚和英国1,000名医护人员的调查显示，极端高温给孕妇和婴儿带来的风险正在增加。正如News-Medical报道，这项由医学研究基金会Wellcome委托开展的调查结果于10月5日在斐济举行的COP峰会前会议上公布。

妊娠期间的并发症

73%的受访孕产妇健康专家表示，在过去五年中，他们见到了更多与高温有关的并发症。超过四分之三的受访者还报告称，在此期间对胎儿或新生儿造成的伤害有所增加。

几乎所有调查参与者都曾照护过健康受到极端高温影响的孕妇或婴儿。约四分之一的医护人员遇到过他们认为与高温有关、需要监测或治疗的妊娠并发症。

超过三分之一的专家报告称，新生儿出现低出生体重或生长受限、脱水和热相关疾病。常见问题还包括喂养、呼吸和体温调节困难。超过90%的受访者表示，需要额外培训和资源，以在酷热时期保护孕妇。

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防暑保护措施

Wellcome呼吁各国政府在国家气候计划中优先关注孕妇和婴儿，并提供有资金支持的极端高温防护措施。该基金会已投入超过2,000万英镑，用于研究妊娠期间的高温风险及测试当地解决方案。

在HAPI Zimbabwe研究中，研究人员正针对南非城市地区和津巴布韦农村地区的1,600名女性测试低成本措施。这些措施包括面向智能手机的个性化高温预警，由医护人员转告给没有手机的女性；用于维持水分平衡和防晒的套装；以及用于给建筑物降温的反光屋顶。

研究负责人Fortunate Machingura表示，HAPI在芒特达尔文地区的初步结果显示，接受该干预措施的女性脱水水平显著低于未接受干预者。该项目还鼓励家庭分担体力繁重的工作，并将事务安排在一天中较凉爽的时段。

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