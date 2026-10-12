73% медиков сообщили о большем числе осложнений из-за жары — News-Medical

Опрос 1 000 медицинских работников в Бразилии, Индии, Зимбабве, Австралии и Великобритании показал рост рисков, связанных с экстремальной жарой, для беременных женщин и младенцев. Как сообщает News-Medical, результаты опроса, проведенного по заказу медицинского исследовательского фонда Wellcome, представили 5 октября на встрече перед саммитом COP на Фиджи.

Осложнения во время беременности

73% опрошенных специалистов по охране материнского здоровья заявили, что за последние пять лет наблюдали больше осложнений, связанных с жарой. Более трех четвертей респондентов также сообщили о росте вреда для плодов или новорожденных в течение этого периода.

Почти все участники опроса ухаживали за беременной женщиной или младенцем, на здоровье которых повлияла экстремальная жара. Около четверти медиков сталкивались с осложнениями беременности, которые, по их мнению, были связаны с жарой и требовали наблюдения или лечения.

Более трети специалистов сообщили о низкой массе тела при рождении или ограничении роста, обезвоживании и тепловых заболеваниях у новорожденных. Среди распространенных проблем также называли трудности с кормлением, дыханием и терморегуляцией. Более 90% респондентов заявили о необходимости дополнительного обучения и ресурсов для защиты беременных женщин в периоды сильной жары.

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Меры защиты от жары

Wellcome призвала правительства уделить приоритетное внимание беременным женщинам и младенцам в национальных климатических планах и предусмотреть финансируемые меры защиты от экстремальной жары. Фонд инвестировал более 20 млн фунтов стерлингов в исследования рисков жары во время беременности и испытания местных решений.

В рамках исследования HAPI Zimbabwe с участием 1 600 женщин в городских районах Южной Африки и сельской местности Зимбабве тестируют недорогие меры. Среди них — персонализированные предупреждения о жаре для смартфонов, которые медицинские работники передают женщинам без телефонов, наборы для поддержания водного баланса и защиты от солнца, а также светоотражающие крыши для охлаждения зданий.

По словам руководительницы исследования Fortunate Machingura, предварительные результаты HAPI в районе Маунт-Дарвин показали значительно более низкий уровень обезвоживания среди женщин, получивших такое вмешательство, по сравнению с теми, кто его не получил. Программа также поощряет семьи распределять физически тяжелую работу и планировать дела на более прохладное время суток.

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