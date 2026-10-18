Kaplan zwrócił się do policji w związku z podejrzeniami dotyczącymi próbek krwi — Jerusalem Post
Centrum Medyczne Kaplan w Rechowot w Izraelu złożyło zawiadomienie na policję w związku z podejrzeniami o niewłaściwe działania na oddziale kardiologii podczas badania. Według centrum w ramach tego badania od pacjentów mogły być pobierane próbki krwi bez ich zgody.
Zawiadomienie na policję
Kierownictwo centrum medycznego poinformowało, że w ubiegłym tygodniu zwróciło się do izraelskiej policji i poprosiło o przeprowadzenie śledztwa. Poinformowano o tym w niedzielnym oświadczeniu placówki, o którym napisał Jerusalem Post.
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Powiadomienie Ministerstwa Zdrowia
Równolegle ze złożeniem zawiadomienia na policję administracja Kaplan podjęła dodatkowe pilne działania. Centrum medyczne również niezwłocznie poinformowało Ministerstwo Zdrowia Izraela o podejrzeniach i podjętych działaniach.
Praca kardiologii
Szpital podkreślił, że świadczenie usług medycznych na oddziale kardiologii trwa. Według centrum wdrożono środki mające zapewnić ciągłość leczenia i bezpieczeństwo pacjentów.