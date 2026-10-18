Centrum Medyczne Kaplan w Rechowot w Izraelu złożyło zawiadomienie na policję w związku z podejrzeniami o niewłaściwe działania na oddziale kardiologii podczas badania. Według centrum w ramach tego badania od pacjentów mogły być pobierane próbki krwi bez ich zgody.

Zawiadomienie na policję

Kierownictwo centrum medycznego poinformowało, że w ubiegłym tygodniu zwróciło się do izraelskiej policji i poprosiło o przeprowadzenie śledztwa. Poinformowano o tym w niedzielnym oświadczeniu placówki, o którym napisał Jerusalem Post.

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Powiadomienie Ministerstwa Zdrowia

Równolegle ze złożeniem zawiadomienia na policję administracja Kaplan podjęła dodatkowe pilne działania. Centrum medyczne również niezwłocznie poinformowało Ministerstwo Zdrowia Izraela o podejrzeniach i podjętych działaniach.

Praca kardiologii

Szpital podkreślił, że świadczenie usług medycznych na oddziale kardiologii trwa. Według centrum wdrożono środki mające zapewnić ciągłość leczenia i bezpieczeństwo pacjentów.

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