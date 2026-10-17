W Bostonie skład 12 przysięgłych ocenia sprzeczne wersje w dwóch pozwach cywilnych związanych z biologiem molekularnym Davidem Sabatinim. Proces trwał trzy tygodnie. Przed wydaniem werdyktu przysięgli muszą ocenić godziny sprzecznych zeznań, wzajemne oskarżenia oraz wiadomości tekstowe, którymi wymieniali się dwoje naukowców.

Sprzeczne wersje

Jak informuje STAT News, jedna z wersji zakłada, że Sabatini, jako mentor, miał rzekomo wywierać presję na młodszą współpracowniczkę, aby uprawiała seks, oraz utrzymywać wrogie środowisko pracy w swoim laboratorium w Cambridge. Druga wersja przedstawia naukowca jako ofiarę odrzuconej byłej kochanki i ruchu #MeToo, który, według tej wersji, posunął się za daleko.

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Kontekst sprawy

Proces uwypuklił kwestie relacji władzy i pobłażliwych norm seksualnych w Whitehead Institute, gdzie Sabatini kierował własnym laboratorium. Materiał zaznacza, że wieloletni konflikt pokazuje specyfikę czołowych laboratoriów naukowych, których dyrektorzy mają znaczący wpływ. Porusza on także pytania o zachowanie granic zawodowych w zżytych i zróżnicowanych zespołach w warunkach zmieniających się standardów zachowania.

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