В Бостоне коллегия из 12 присяжных оценивает противоречивые версии в двух гражданских исках, связанных с молекулярным биологом Дэвидом Сабатини. Процесс длился три недели. Перед вынесением вердикта присяжным предстоит оценить часы противоречивых показаний, взаимные обвинения и текстовые сообщения, которыми обменивались двое ученых.

Противоречивые версии

Как сообщает STAT News, согласно одной из версий, Сабатини, будучи наставником, якобы принуждал младшую коллегу к сексу и поддерживал враждебную рабочую среду в своей лаборатории в Кембридже. Другая версия представляет ученого жертвой отвергнутой бывшей возлюбленной и движения #MeToo, которое, согласно этой версии, зашло слишком далеко.

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Контекст дела

Судебный процесс высветил вопросы властных отношений и снисходительных сексуальных норм в Whitehead Institute, где Сабатини руководил собственной лабораторией. В материале отмечается, что многолетний конфликт демонстрирует специфику ведущих научных лабораторий, директора которых имеют значительное влияние. Он также поднимает вопросы о сохранении профессиональных границ в сплоченных и разнообразных коллективах в условиях изменения стандартов поведения.

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