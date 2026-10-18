Медицинский центр Kaplan в Реховоте, Израиль, подал заявление в полицию из-за подозрений в ненадлежащих действиях в кардиологическом отделении во время исследования. По данным центра, в рамках этого исследования у пациентов могли брать образцы крови без их согласия.

Заявление в полицию

Руководство медцентра сообщило, что обратилось в израильскую полицию на прошлой неделе и попросило провести расследование. Об этом говорится в воскресном заявлении учреждения, о котором сообщил Jerusalem Post.

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Уведомление Минздрава

Параллельно с подачей заявления в полицию администрация Kaplan приняла дополнительные неотложные меры. Медцентр также оперативно уведомил Министерство здравоохранения Израиля о подозрениях и предпринятых действиях.

Работа кардиологии

В больнице подчеркнули, что предоставление медицинских услуг в кардиологическом отделении продолжается. По данным центра, введены меры для обеспечения непрерывности лечения и безопасности пациентов.

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