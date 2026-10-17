Исследователи Университета Рима Форум Италико выяснили, что тадалафил повышал пролиферацию и выживаемость мышечных клеток-предшественников мышей в лабораторных условиях. Препарат применяют для лечения эректильной дисфункции и легочной артериальной гипертензии, сообщает ScienceAlert.

Результаты эксперимента с клетками

В работе, опубликованной в журнале Molecular Biology Reports, ученые изучали миобласты — клетки, которые образуются после активации мышечных стволовых клеток. Они могут превращаться в мышечную ткань. После применения тадалафила количество клеток, готовых к такому превращению, выросло, а количество погибших клеток уменьшилось.

Исследователи также моделировали повреждение клеточного слоя, делая в нем царапину. При применении препарата этот участок закрывался быстрее. Авторы связывают результат с усилением клеточного цикла и повышением выживаемости клеток.

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Механизм и дальнейшие исследования

Восстановление мышц связано с сигналами оксида азота и циклического гуанозинмонофосфата, или цГМФ. Фермент фосфодиэстераза типа 5 ограничивает действие цГМФ, а тадалафил блокирует этот фермент. Именно влияние препарата на этот механизм проверяли в исследовании.

В то же время через неделю анализа обработанные тадалафилом клетки реже созревали до мышечных волокон. Ученые предполагают, что это может означать формирование большего резерва клеток-предшественников, однако подчеркивают необходимость исследований на живых организмах. Они также предлагают проверить, способно ли сочетание тадалафила с физической нагрузкой улучшить функциональное восстановление мышц.

Авторы указали на возможность применения препарата в качестве вспомогательной терапии при заболеваниях, сопровождающихся потерей мышечной массы. В то же время они предостерегли от потенциального использования тадалафила для улучшения спортивных результатов и отметили необходимость оценки этого вопроса антидопинговыми организациями.

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