实验显示他达拉非提高肌肉细胞存活率——ScienceAlert

罗马福罗·意大利科大学的研究人员发现，在实验室条件下，他达拉非提高了小鼠肌肉祖细胞的增殖和存活率。该药物用于治疗勃起功能障碍和肺动脉高压，ScienceAlert报道。

细胞实验结果

在发表于《Molecular Biology Reports》期刊的研究中，科学家研究了肌母细胞——这类细胞在肌肉干细胞被激活后形成。它们可以转化为肌肉组织。使用他达拉非后，准备进行这种转化的细胞数量增加，而死亡细胞数量减少。

研究人员还通过在细胞层上制造划痕来模拟细胞层损伤。使用该药物后，这一区域闭合得更快。作者将这一结果与细胞周期增强和细胞存活率提高联系起来。

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机制与后续研究

肌肉恢复与一氧化氮和环磷酸鸟苷，即cGMP的信号有关。5型磷酸二酯酶限制cGMP的作用，而他达拉非会阻断这种酶。研究正是检验了该药物对这一机制的影响。

与此同时，经过一周分析后，经他达拉非处理的细胞较少成熟为肌纤维。科学家认为，这可能意味着形成了更大的祖细胞储备，但强调需要在活体生物中开展研究。他们还建议检验将他达拉非与体育锻炼结合是否能够改善肌肉功能性恢复。

作者指出，该药物可作为伴随肌肉量流失疾病的辅助治疗方法。同时，他们警告不要将他达拉非用于提高运动成绩，并指出需要由反兴奋剂组织评估这一问题。

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