中国完成了针对晚期实体瘤患者的瘤内注射CNSI-Fe临床试验第一期。这些患者尽管接受系统治疗，病情仍出现进展。研究共有19人参与：其中16人，即84.2%，肿瘤停止生长；两人出现肿瘤缩小。

据《南华早报》报道，该药物将一种获临床批准的纳米晶碳注射剂与硫酸亚铁结合。该药物以不同剂量直接注射到肿瘤内，医生评估了靶病灶和远处病灶的反应。

第一期结果

总客观缓解率，即肿瘤缩小的比例，为10.5%。疾病控制率，即肿瘤未继续生长的比例，达到84.2%。注射药物的肿瘤中的效果优于所有系统性病灶中的效果。

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参与者患有肉瘤、头颈部肿瘤、胰腺癌、非小细胞肺癌、卵巢癌、乳腺癌和外阴癌。其中16人患有IV期转移性肿瘤。所有患者此前均接受过至少两线系统治疗，包括化疗、放疗和免疫治疗。

安全性和下一阶段

最常见的不良反应是注射部位疼痛，发生在89.5%的参与者中；以及血压升高，发生在52.6%的参与者中。一名患者因超敏反应退出研究。研究未报告严重的血液学毒性或肝肾毒性。

第一期在四川、湖北和山东三省的三家医院开展，由华西医院肿瘤中心王永生教授领导。试验第二期已在十家中国医院进行，研究人员将评估52名患者使用CNSI-Fe的安全性和有效性。研究作者指出，这项单臂试验存在局限性，需要在随机II—III期研究中进一步验证。

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