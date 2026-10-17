以色列志愿情绪急救服务机构ERAN在三年战争期间收到了928,911次求助。第一年记录了316,514通电话，第二年为320,486通，第三年为291,911通，《耶路撒冷邮报》报道。

在求助总数中，21,829次涉及自杀想法、意图或行为。三年间此类电话的平均占比为2.35%。ERAN首席执行官戴维·科伦强调，自杀危机由多种原因共同造成，因此这一趋势不能仅用战争或单一因素来解释。

孤独感和焦虑加剧

该组织表示，在青年和青少年群体中，与自杀相关的求助占比从战争第一年的2.6%上升至第三年的4.4%。在军人群体中，涉及暴力、尤其是性暴力的电话占比在第二年从5%升至10%，第三年则占该群体所有求助的8%。

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民众中关于孤独感的求助占比从战争第一年的28%上升至第三年的41%。科伦将此与战争长期延续的感受、持续紧张以及需要保持警觉联系起来。他表示，预备役人员及其家人因多次重返服役而承受巨大压力，部分人失去了工作或生意。

看似正常的生活节奏

科伦还指出，儿童和青少年对不确定性的反应尤为强烈。年轻人因学校、大学学习、兵役、教育中断以及对未来的不确定性等问题寻求帮助。由于求助是匿名的，ERAN无法确定有多少人曾多次致电。

ERAN全国专业事务主任希里·丹尼尔斯表示，许多人仍在工作、学习和抚养孩子，但日常运转并不总是意味着心理健康。她说，在长期不确定性的背景下，痛苦可能逐渐表现为情绪耗竭、孤独、人际关系困难以及失去稳定感。

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