Израильская волонтерская служба эмоциональной первой помощи ERAN за три года войны получила 928 911 обращений за помощью. В первый год было зафиксировано 316 514 звонков, во второй — 320 486, в третий — 291 911, сообщает Jerusalem Post.

Из общего числа обращений 21 829 касались суицидальных мыслей, намерений или действий. Средняя доля таких звонков за три года составила 2,35%. Генеральный директор ERAN Давид Корен подчеркнул, что суицидальный дистресс имеет совокупность причин, поэтому эту тенденцию нельзя объяснить только войной или одним фактором.

Рост одиночества и тревоги

По данным организации, среди молодежи и подростков доля обращений, связанных с суицидальной тематикой, выросла с 2,6% в первый год войны до 4,4% в третий. Среди военнослужащих доля звонков по поводу насилия, в частности сексуального, поднялась с 5% до 10% во второй год, а в третий составила 8% всех обращений этой группы.

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Доля обращений по поводу одиночества среди населения выросла с 28% в первый год войны до 41% в третий. Корен связал это с ощущением затяжного характера войны, постоянным напряжением и необходимостью оставаться настороже. По его словам, резервисты и их семьи испытывают значительный стресс из-за неоднократного возвращения к службе, а часть людей потеряла работу или бизнес.

Псевдопривычный ритм жизни

Корен также отметил, что дети и подростки особенно остро реагируют на неопределенность. Молодые люди обращаются из-за проблем со школой, учебой в университете, военной службой, перерывами в образовании и неопределенностью относительно будущего. ERAN не может определить, сколько людей звонили неоднократно, поскольку обращения анонимны.

Национальный профессиональный директор ERAN Шири Дэниелс заявила, что многие люди продолжают работать, учиться и воспитывать детей, однако повседневное функционирование не всегда означает психологическое благополучие. По ее словам, на фоне длительной неопределенности дистресс может постепенно проявляться эмоциональным истощением, одиночеством, трудностями в отношениях и утратой ощущения стабильности.

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