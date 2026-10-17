В пакистанской провинции Синд число смертей от бешенства в этом году выросло до 40 после смерти пожилого мужчины в больнице Jinnah Postgraduate Medical Centre в Карачи. Мужчина старше 70 лет проживал в районе Балдия-Таун.

Не обратился за профилактическим лечением

Мужчину более трех недель назад укусила собака, однако он не обратился за профилактическим лечением. Пациент умер в четверг в Jinnah Postgraduate Medical Centre.

Как сообщает Dawn, с начала года этот медицинский центр зарегистрировал более 11 тысяч случаев укусов собак и десять смертей от бешенства, включая последнюю.

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Другие случаи и профилактика

Недавно от бешенства также умерли 38-летний мужчина из Дипло в Тхарпаркаре и 12-летний мальчик из Хайдарабада. Эксперты отмечают, что значительное число случаев может оставаться незарегистрированным, поскольку люди используют домашние средства или обращаются к целителям.

Специалисты подчеркивают необходимость информировать население, гуманно контролировать численность собак и обеспечивать больницы надлежащим лечением. Бешенство преимущественно передается через укусы собак, однако вирус могут передавать и потенциально зараженные дикие животные. Ранняя очистка раны, своевременная вакцинация и, при необходимости, введение антирабического иммуноглобулина могут предотвратить болезнь, которая после появления клинических симптомов почти всегда смертельна.

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