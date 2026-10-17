W pakistańskiej prowincji Sindh liczba zgonów z powodu wścieklizny w tym roku wzrosła do 40 po śmierci starszego mężczyzny w szpitalu Jinnah Postgraduate Medical Centre w Karaczi. Mężczyzna miał ponad 70 lat i mieszkał w dzielnicy Baldia Town.

Nie zgłosił się po leczenie profilaktyczne

Mężczyznę ponad trzy tygodnie temu ugryzł pies, jednak nie zgłosił się po leczenie profilaktyczne. Pacjent zmarł w czwartek w Jinnah Postgraduate Medical Centre.

Jak informuje Dawn, od początku roku placówka medyczna zarejestrowała ponad 11 tys. przypadków pogryzień przez psy i dziesięć zgonów z powodu wścieklizny, w tym ostatni.

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Inne przypadki i profilaktyka

Niedawno na wściekliznę zmarli również 38-letni mężczyzna z Diplo w Tharparkarze oraz 12-letni chłopiec z Hajdarabadu. Eksperci wskazują, że znaczna liczba przypadków może pozostawać niezgłoszona, ponieważ ludzie stosują domowe środki lub zwracają się do uzdrowicieli.

Specjaliści podkreślają potrzebę informowania społeczeństwa, humanitarnego kontrolowania populacji psów oraz zapewnienia szpitalom odpowiedniego leczenia. Wścieklizna przenosi się głównie przez ugryzienia psów, jednak wirusa mogą przenosić także potencjalnie zakażone dzikie zwierzęta. Wczesne oczyszczenie rany, terminowe szczepienie oraz, w razie potrzeby, podanie immunoglobuliny przeciw wściekliźnie mogą zapobiec chorobie, która po wystąpieniu objawów klinicznych niemal zawsze jest śmiertelna.

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