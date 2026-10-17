Исследователи Калифорнийского университета в Беркли установили у мышей, что сон стимулирует высвобождение гормона роста, а этот гормон через обратную связь влияет на нейронные механизмы пробуждения. Работу, опубликованную в журнале Cell, описывает ScienceDaily.

Учёные сосредоточились на гипоталамусе — области мозга, участвующей в регуляции выработки гормонов и цикла сна и бодрствования. Они изучали нейроны, вырабатывающие гормон, стимулирующий высвобождение гормона роста (GHRH), а также два типа нейронов, вырабатывающих соматостатин. GHRH способствует секреции гормона роста, тогда как соматостатин её подавляет.

Активность нейронов во время сна

Эксперименты проводили на мышах, используя имплантированные в мозг электроды, оптическую стимуляцию отдельных нейронов и методы отслеживания связей между клетками. Во время REM-сна возрастала активность нейронов, связанных и с GHRH, и с соматостатином. Несмотря на противоположное действие этих сигнальных систем, их скоординированная активность сопровождалась усилением высвобождения гормона роста.

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Во время не-REM-сна активность нейронов, вырабатывающих соматостатин, снижалась, ослабляя тормозящее воздействие. Одновременно активность нейронов, связанных с GHRH, умеренно повышалась. Такое сочетание также способствовало секреции гормона роста.

Обратная связь с пробуждением

Исследователи также выяснили, что гормон роста влияет на голубое пятно — область ствола мозга, связанную с бодрствованием, вниманием и когнитивными функциями. Когда уровень гормона постепенно повышался во время сна, он стимулировал нейроны этой области и способствовал переходу к состоянию бодрствования.

Гормон роста важен не только для развития в детском возрасте: он поддерживает мышечную и костную ткани, регулирует использование накопленного жира и влияет на уровень глюкозы. Авторы отмечают, что результаты могут стать основой для дальнейших исследований нарушений сна, связанных с метаболическими и неврологическими заболеваниями. В то же время механизмы были установлены в экспериментах на мышах, поэтому их действие у людей ещё необходимо отдельно проверить.

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