В Великобритании исследователи из Эдинбургского университета и Британского института исследований деменции выявили связь между возрастными нарушениями работы олигодендроцитов и более быстрым ухудшением памяти и мышления. О результатах работы, опубликованной в журнале Nature Medicine, сообщает ScienceDaily.

Олигодендроциты вырабатывают и поддерживают миелин — защитную оболочку нервных волокон, которая помогает эффективно передавать электрические сигналы в мозге. Анализ тканей мозга показал, что у участников с более выраженным когнитивным снижением было меньше крупных нервных волокон и наблюдалось аномальное накопление миелина вокруг сохранившихся волокон.

Данные многолетнего наблюдения

Ученые использовали данные когорты Lothian Birth Cohort 1936, участников которой отслеживали с детства до пожилого возраста. Из 1091 участника дополнительное когнитивное тестирование после 70 лет завершили 866 человек. В возрасте от 70 до 82 лет у них оценивали память, скорость обработки информации и способность понимать пространственные отношения.

Почти у всех участников за этот период наблюдалось некоторое снижение когнитивных способностей, однако его темпы существенно различались. Изменения нервных волокон и миелина были связаны именно со скоростью такого снижения, а не с результатами тестов в определенном возрасте.

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Роль белка NRF2

У людей с более серьезным когнитивным снижением исследователи также зафиксировали более низкий уровень белка NRF2 в олигодендроцитах. Этот белок регулирует сотни генов, участвующих в защите клеток от повреждений и поддержании их нормальной работы.

Эксперименты на мышах показали, что снижение уровня NRF2 именно в олигодендроцитах вызывало чрезмерное образование миелина и потерю крупных нервных волокон — изменения, подобные тем, которые были выявлены в тканях человеческого мозга. У животных также наблюдалось меньшее улучшение когнитивных показателей с возрастом.

Авторы работы отмечают, что путь NRF2 уже является мишенью препаратов, применяемых, в частности, для лечения рассеянного склероза. Дальнейшие исследования должны выяснить, могут ли такие подходы помочь пожилым людям со снижением когнитивных способностей.

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