W Wielkiej Brytanii naukowcy z Uniwersytetu w Edynburgu i Brytyjskiego Instytutu Badań nad Demencją wykryli związek między związanymi z wiekiem zaburzeniami funkcjonowania oligodendrocytów a szybszym pogarszaniem się pamięci i myślenia. O wynikach pracy opublikowanej w czasopiśmie Nature Medicine informuje ScienceDaily.

Oligodendrocyty wytwarzają i utrzymują mielinę — ochronną osłonkę włókien nerwowych, która pomaga skutecznie przekazywać sygnały elektryczne w mózgu. Analiza tkanek mózgu wykazała, że uczestnicy z bardziej wyraźnym spadkiem funkcji poznawczych mieli mniej dużych włókien nerwowych oraz nieprawidłowe nagromadzenie mieliny wokół włókien, które pozostały.

Dane z wieloletniej obserwacji

Naukowcy wykorzystali dane z kohorty Lothian Birth Cohort 1936, której uczestników obserwowano od dzieciństwa do późnej starości. Spośród 1091 uczestników 866 osób ukończyło dodatkowe testy poznawcze po 70. roku życia. W wieku od 70 do 82 lat oceniano u nich pamięć, szybkość przetwarzania informacji oraz zdolność rozumienia relacji przestrzennych.

Niemal wszyscy uczestnicy doświadczyli w tym okresie pewnego spadku zdolności poznawczych, jednak jego tempo znacznie się różniło. Zmiany we włóknach nerwowych i mielinie były związane właśnie z tempem tego spadku, a nie z wynikami testów w określonym wieku.

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Rola białka NRF2

U osób z poważniejszym spadkiem funkcji poznawczych badacze odnotowali również niższy poziom białka NRF2 w oligodendrocytach. Białko to reguluje setki genów uczestniczących w ochronie komórek przed uszkodzeniami i utrzymaniu ich prawidłowego funkcjonowania.

Eksperymenty na myszach wykazały, że obniżenie poziomu NRF2 wyłącznie w oligodendrocytach powodowało nadmierne tworzenie mieliny i utratę dużych włókien nerwowych — zmiany podobne do tych wykrytych w tkankach ludzkiego mózgu. U zwierząt zaobserwowano także mniejszą poprawę wyników poznawczych wraz z wiekiem.

Autorzy pracy zaznaczają, że szlak NRF2 jest już celem leków stosowanych między innymi w leczeniu stwardnienia rozsianego. Dalsze badania mają wyjaśnić, czy takie podejścia mogą pomóc osobom starszym ze spadkiem zdolności poznawczych.

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