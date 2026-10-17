W Chinach zakończono pierwszą fazę badania klinicznego wewnątrzguzowego zastrzyku CNSI-Fe dla pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi, u których choroba postępowała mimo leczenia systemowego. W badaniu uczestniczyło 19 osób: u 16 z nich, czyli u 84,2%, wzrost guzów został zatrzymany, a u dwóch odnotowano zmniejszenie nowotworów.

Jak informuje South China Morning Post, preparat łączy klinicznie zatwierdzony zastrzyk nanokrystalicznego węgla z siarczanem żelaza(II). Podawano go bezpośrednio do guza w różnych dawkach, a lekarze oceniali reakcję zmian docelowych i odległych.

Wyniki pierwszej fazy

Całkowity odsetek obiektywnych odpowiedzi, czyli zmniejszenia guza, wyniósł 10,5%. Wskaźnik kontroli choroby, w którym guzy nie nadal rosły, osiągnął 84,2%. Efekt w guzach, do których podawano preparat, był lepszy niż we wszystkich zmianach systemowych.

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Uczestnicy mieli mięsaka, guzy głowy i szyi, raka trzustki, niedrobnokomórkowego raka płuca, raka jajnika, raka piersi i raka sromu. Szesnaścioro z nich miało przerzutowe guzy w IV stadium. Wszyscy pacjenci otrzymali wcześniej co najmniej dwie linie terapii systemowej, w tym chemioterapię, radioterapię i immunoterapię.

Bezpieczeństwo i kolejny etap

Najczęstszymi reakcjami niepożądanymi były ból w miejscu wstrzyknięcia, który wystąpił u 89,5% uczestników, oraz podwyższone ciśnienie tętnicze — u 52,6%. Jeden pacjent przerwał udział z powodu reakcji nadwrażliwości. W badaniu nie zgłoszono ciężkiej toksyczności hematologicznej ani wątrobowo-nerkowej.

Pierwszą fazę przeprowadzono w trzech szpitalach w prowincjach Syczuan, Hubei i Szantung pod kierownictwem profesora Wanga Yongshenga z Centrum Onkologicznego Szpitala Zachodniochińskiego. Druga faza badania już trwa w dziesięciu chińskich szpitalach, gdzie bezpieczeństwo i skuteczność CNSI-Fe będą oceniane u 52 pacjentów. Autorzy badania zaznaczyli, że jednoramienne badanie ma ograniczenia i wymaga dalszej weryfikacji w randomizowanych badaniach fazy II–III.

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