В Китае завершили первую фазу клинического испытания внутриопухолевой инъекции CNSI-Fe для пациентов с запущенными солидными опухолями, которые прогрессировали несмотря на системное лечение. В исследовании приняли участие 19 человек: у 16 из них, или 84,2%, рост опухолей остановился, а у двух зафиксировали уменьшение новообразований.

Как сообщает South China Morning Post, препарат сочетает клинически одобренную инъекцию нанокристаллического углерода с сульфатом двухвалентного железа. Его вводили непосредственно в опухоль в различных дозах, а врачи оценивали реакцию целевых и отдаленных поражений.

Результаты первой фазы

Общая частота объективного ответа, то есть уменьшения опухоли, составила 10,5%. Показатель контроля заболевания, при котором опухоли не продолжали расти, достиг 84,2%. Эффект в опухолях, в которые вводили препарат, был лучше, чем во всех системных поражениях.

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У участников были саркома, опухоли головы и шеи, рак поджелудочной железы, немелкоклеточный рак легкого, рак яичников, молочной железы и вульвы. Шестнадцать из них имели метастатические опухоли IV стадии. Все пациенты ранее получили не менее двух линий системной терапии, в том числе химиотерапию, лучевую терапию и иммунотерапию.

Безопасность и следующий этап

Наиболее распространенными нежелательными реакциями были боль в месте инъекции, возникшая у 89,5% участников, и повышенное артериальное давление — у 52,6%. Один пациент прекратил участие из-за реакции гиперчувствительности. В исследовании не сообщалось о тяжелой гематологической или печеночно-почечной токсичности.

Первую фазу провели в трех больницах провинций Сычуань, Хубэй и Шаньдун под руководством профессора Ван Юншэна из онкологического центра Западнокитайской больницы. Вторая фаза испытания уже продолжается в десяти китайских больницах, где безопасность и эффективность CNSI-Fe будут оценивать у 52 пациентов. Авторы исследования отметили, что однораменное испытание имеет ограничения и требует дальнейшей проверки в рандомизированных исследованиях II–III фаз.

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