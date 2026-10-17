W Bangladeszu podczas epidemii odry, która rozpoczęła się w połowie marca, zmarło 1147 osób. Według Światowej Organizacji Zdrowia 94% zarejestrowanych zgonów dotyczyło dzieci poniżej piątego roku życia.

Od początku epidemii do 9 października kraj odnotował 202 tysiące podejrzewanych przypadków odry, z których 22 tysiące potwierdzono laboratoryjnie. Jest to największa liczba podejrzewanych przypadków spośród wszystkich krajów w tym roku, informuje Dawn, powołując się na WHO.

Spadek poziomu wyszczepienia

Rutynowy program szczepień w Bangladeszu zawiódł w 2025 roku. Według szacunków WHO i UNICEF poziom zaszczepienia pierwszą dawką szczepionki przeciw odrze spadł wówczas do 90%, a drugą dawką — do 86%. Aby zapobiegać epidemiom, WHO uznaje za konieczny poziom wyszczepienia wynoszący co najmniej 95%.

W raporcie WHO i UNICEF opublikowanym w lipcu poruszono również kwestię jakości oficjalnych danych dotyczących szczepień przeciw odrze i innym chorobom w latach 2023–2025. Wstępne wskaźniki czasami sugerowały, że liczba zaszczepionych przekraczała 100% grupy docelowej, co może wskazywać na błędy w liczeniu dawek lub liczby dzieci, które miały zostać zaszczepione.

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Problemy z reagowaniem

Przegląd dokumentów WHO oraz rozmowy Reutersa z naukowcami, medykami i urzędnikami wykazały, że działania w sytuacji nadzwyczajnej utrudniały niepełne dane, niewystarczające przygotowanie i niewystarczające dotarcie do rodziców.

W regionie Sylhet, jednym z najbardziej dotkniętych, w lipcu zmarł niezaszczepiony dwuletni Arman Hossain. Jego ojciec powiedział, że medycy przybyli do odległej wsi ze szczepionkami dopiero po pogrzebie dziecka. W mieście Chhatak w czerwcu zmarła niezaszczepiona dziewięciomiesięczna Labiba Akter; w kwietniu w ramach programu nadzwyczajnego minimalny wiek szczepienia obniżono z dziewięciu do sześciu miesięcy.

Doradca WHO ds. szczepionek Mark Jit powiedział, że sytuacja w Bangladeszu jest ostrzeżeniem dla innych państw: zapobieganie epidemiom poprzez szczepienia jest łatwiejsze, tańsze i bezpieczniejsze niż reagowanie na sytuację nadzwyczajną.

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