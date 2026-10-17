Izraelska wolontariacka służba pierwszej pomocy emocjonalnej ERAN otrzymała 928 911 zgłoszeń z prośbą o pomoc w ciągu trzech lat wojny. W pierwszym roku odnotowano 316 514 telefonów, w drugim — 320 486, a w trzecim — 291 911, informuje Jerusalem Post.

Spośród wszystkich zgłoszeń 21 829 dotyczyło myśli, zamiarów lub działań samobójczych. Średni udział takich telefonów w ciągu trzech lat wyniósł 2,35%. Dyrektor generalny ERAN David Koren podkreślił, że kryzys samobójczy ma zespół przyczyn, dlatego tego trendu nie można wyjaśniać wyłącznie wojną ani jednym czynnikiem.

Wzrost samotności i lęku

Według organizacji wśród młodzieży i nastolatków odsetek zgłoszeń związanych z tematyką samobójczą wzrósł z 2,6% w pierwszym roku wojny do 4,4% w trzecim. Wśród wojskowych odsetek telefonów dotyczących przemocy, w tym seksualnej, wzrósł z 5% do 10% w drugim roku, a w trzecim wyniósł 8% wszystkich zgłoszeń tej grupy.

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Odsetek zgłoszeń dotyczących samotności wśród ludności wzrósł z 28% w pierwszym roku wojny do 41% w trzecim. Koren powiązał to z poczuciem przedłużającej się wojny, stałym napięciem i koniecznością zachowania czujności. Jak zaznaczył, rezerwiści i ich rodziny odczuwają znaczny stres z powodu wielokrotnych powrotów do służby, a część osób straciła pracę lub biznes.

Pozornie zwyczajny rytm życia

Koren zauważył również, że dzieci i nastolatki szczególnie ostro reagują na niepewność. Młodzi ludzie zwracają się z problemami związanymi ze szkołą, studiami, służbą wojskową, przerwami w edukacji i niepewnością co do przyszłości. ERAN nie może ustalić, ile osób dzwoniło wielokrotnie, ponieważ zgłoszenia są anonimowe.

Krajowa dyrektorka profesjonalna ERAN Shiri Daniels stwierdziła, że wiele osób nadal pracuje, uczy się i wychowuje dzieci, jednak codzienne funkcjonowanie nie zawsze oznacza dobrostan psychiczny. Jej zdaniem, w warunkach długotrwałej niepewności kryzys może stopniowo przejawiać się wyczerpaniem emocjonalnym, samotnością, trudnościami w relacjach i utratą poczucia stabilności.

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