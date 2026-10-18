Naukowcy z Icahn School of Medicine at Mount Sinai ustalili, że białko TIMP2 wiąże się z utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania mikrogleju — komórek odpornościowych mózgu. Podanie TIMP2 starszym myszom pomogło tym komórkom skuteczniej oczyszczać tkankę z resztek komórkowych i zmniejszyło molekularne oznaki stanu zapalnego, informuje ScienceDaily.

Co dzieje się bez TIMP2

Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Nature Communications. Mikroglej pełni w mózgu funkcje ochronne i utrzymaniowe: usuwa odpady komórkowe, wspiera sieci połączeń między neuronami i reaguje na uszkodzenia tkanki. Z wiekiem komórki te mogą gorzej wykonywać swoje zadania, a także przechodzić w stany związane ze stanem zapalnym.

Badacze przeanalizowali kilka grup myszy, w tym genetycznie zmodyfikowane zwierzęta pozbawione TIMP2 w całym organizmie, a także modele, w których białko usuwano wyłącznie z mikrogleju lub neuronów. Do analizy zastosowali sekwencjonowanie RNA pojedynczych jąder komórkowych, obrazowanie, testy funkcjonalne oraz mikrodializę w żywej tkance mózgowej.

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Przy braku TIMP2 mikroglej nabierał cech charakterystycznych dla starzenia się i uszkodzenia mózgu: zmniejszała się jego zdolność do usuwania resztek komórkowych, a także pojawiały się molekularne sygnatury starzenia komórkowego. W środowisku zewnątrzkomórkowym mózgu naukowcy wykryli również wyższe poziomy białek związanych ze stanem zapalnym i stresem.

Wyniki podawania białka starszym myszom

W kolejnym etapie zespół podawał TIMP2 starszym myszom w zastrzykach, aby białko krążyło w krwiobiegu. Następnie mikroglej lepiej usuwał resztki komórkowe, a markery związane ze stanami zapalnymi uległy obniżeniu.

Autorzy uważają, że TIMP2 może wspierać ochronne funkcje mikrogleju i ograniczać jego potencjalnie szkodliwe reakcje. Jednocześnie wyniki uzyskano w eksperymentach na myszach. To, czy TIMP2 będzie miał podobny efekt u ludzi i czy samo białko lub związane z nim szlaki biologiczne będzie można wykorzystać do leczenia związanych z wiekiem zmian w mózgu, nadal wymaga odrębnych badań.

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