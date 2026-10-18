西奈山伊坎医学院的科学家发现，TIMP2蛋白与维持小胶质细胞——大脑免疫细胞——的正常功能有关。向老年小鼠注射TIMP2后，这些细胞能更有效地清除组织中的细胞碎片，并减少炎症的分子迹象，ScienceDaily报道。

缺少TIMP2时会发生什么

研究结果发表在《Nature Communications》期刊上。小胶质细胞在大脑中执行保护和维护功能：清除细胞废物，维持神经元之间的连接网络，并对组织损伤作出反应。随着年龄增长，这些细胞完成任务的能力可能会下降，也可能转变为与炎症相关的状态。

研究人员分析了几组小鼠，包括全身缺失TIMP2的基因改造动物，以及仅从小胶质细胞或神经元中移除该蛋白的模型。分析采用了单细胞核RNA测序、成像、功能测试以及活体脑组织中的微透析。

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在缺少TIMP2的情况下，小胶质细胞呈现出衰老和脑损伤的特征：其清除细胞残留物的能力下降，并出现细胞衰老的分子特征。科学家还在大脑细胞外环境中发现了更高水平的与炎症和压力相关的蛋白质。

向老年小鼠注射该蛋白的结果

在下一阶段，研究团队通过注射向老年小鼠给予TIMP2，使该蛋白在血液中循环。此后，小胶质细胞更好地清除了细胞碎片，与炎症状态相关的标记物也有所下降。

作者认为，TIMP2可能支持小胶质细胞的保护功能，并限制其潜在有害反应。同时，这些结果是在小鼠实验中获得的。TIMP2是否会在人类中产生类似效果，以及能否利用该蛋白本身或与其相关的生物学通路治疗与年龄相关的大脑变化，仍需要进一步研究。

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