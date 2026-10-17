在英国，爱丁堡大学和英国痴呆症研究所的研究人员发现，与年龄相关的少突胶质细胞功能障碍与记忆和思维更快恶化之间存在关联。ScienceDaily 报道了这项发表于《自然·医学》期刊的研究结果。

少突胶质细胞产生并维持髓鞘——包裹神经纤维的保护层，它有助于大脑中的电信号高效传递。脑组织分析显示，认知衰退更明显的参与者拥有较少的大型神经纤维，并且在仍然保留的纤维周围出现了髓鞘异常积累。

长期观察数据

科学家使用了Lothian Birth Cohort 1936队列的数据，该队列的参与者从童年一直被追踪至老年。在1091名参与者中，866人在70岁后完成了额外的认知测试。在70岁至82岁期间，研究人员评估了他们的记忆力、信息处理速度以及理解空间关系的能力。

几乎所有参与者在此期间都出现了一定程度的认知能力下降，但下降速度存在显著差异。神经纤维和髓鞘的变化与这种下降的速度有关，而不是与特定年龄时的测试结果有关。

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NRF2蛋白的作用

研究人员还记录到，认知衰退更严重的人群中，少突胶质细胞内的NRF2蛋白水平更低。这种蛋白质调控数百个参与保护细胞免受损伤并维持其正常功能的基因。

小鼠实验显示，仅在少突胶质细胞中降低NRF2水平，就会导致髓鞘过度形成和大型神经纤维丢失——这些变化与在人类脑组织中发现的变化相似。动物的认知指标也随年龄增长表现出较少改善。

研究作者指出，NRF2通路已经是药物的靶点，这些药物尤其用于治疗多发性硬化症。进一步研究需要确定，这类方法是否能够帮助认知能力下降的老年人。

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