Ученые Медицинской школы Икана в Маунт-Синай выяснили, что белок TIMP2 связан с сохранением нормальной работы микроглии — иммунных клеток мозга. Введение TIMP2 пожилым мышам помогло этим клеткам эффективнее очищать ткани от клеточного мусора и уменьшило молекулярные признаки воспаления, сообщает ScienceDaily.

Что происходит без TIMP2

Результаты исследования опубликовали в журнале Nature Communications. Микроглия выполняет в мозге защитные и обслуживающие функции: убирает клеточные отходы, поддерживает сети связей между нейронами и реагирует на повреждения тканей. С возрастом эти клетки могут хуже выполнять свои задачи, а также переходить в состояния, связанные с воспалением.

Исследователи проанализировали несколько групп мышей, в том числе генетически модифицированных животных без TIMP2 во всем организме, а также модели, в которых белок удаляли только из микроглии или нейронов. Для анализа применили секвенирование РНК отдельных ядер клеток, визуализацию, функциональные тесты и микродиализ в живой ткани мозга.

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При отсутствии TIMP2 микроглия приобретала черты, характерные для старения и повреждения мозга: снижалась ее способность убирать клеточные остатки, а также появлялись молекулярные сигнатуры клеточного старения. Во внеклеточной среде мозга ученые также обнаружили более высокие уровни белков, связанных с воспалением и стрессом.

Результаты введения белка пожилым мышам

На следующем этапе команда вводила TIMP2 пожилым мышам инъекциями, чтобы белок циркулировал в кровотоке. После этого микроглия лучше очищала клеточный мусор, а маркеры, связанные с воспалительными состояниями, снижались.

Авторы считают, что TIMP2 может поддерживать защитные функции микроглии и ограничивать ее потенциально вредные реакции. В то же время результаты получили в экспериментах на мышах. Будет ли TIMP2 оказывать аналогичный эффект у людей и можно ли будет использовать сам белок или связанные с ним биологические пути для лечения возрастных изменений мозга, еще требует отдельных исследований.

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