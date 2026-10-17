Naukowcy z Uniwersytetu Rzymskiego Foro Italico ustalili, że tadalafil zwiększał proliferację i przeżywalność mysich komórek progenitorowych mięśni w warunkach laboratoryjnych. Lek stosuje się w leczeniu zaburzeń erekcji i tętniczego nadciśnienia płucnego, informuje ScienceAlert.

Wyniki eksperymentu z komórkami

W pracy opublikowanej w czasopiśmie Molecular Biology Reports naukowcy badali mioblasty — komórki powstające po aktywacji mięśniowych komórek macierzystych. Mogą one przekształcać się w tkankę mięśniową. Po zastosowaniu tadalafilu wzrosła liczba komórek gotowych do takiego przekształcenia, a liczba obumarłych komórek zmniejszyła się.

Naukowcy modelowali również uszkodzenie warstwy komórek, wykonując w niej zarysowanie. Przy zastosowaniu leku obszar ten zamykał się szybciej. Autorzy wiążą wynik z nasileniem cyklu komórkowego i zwiększeniem przeżywalności komórek.

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Mechanizm i dalsze badania

Regeneracja mięśni jest związana z sygnałami tlenku azotu i cyklicznego guanozynomonofosforanu, czyli cGMP. Enzym fosfodiesteraza typu 5 ogranicza działanie cGMP, a tadalafil blokuje ten enzym. W badaniu sprawdzano właśnie wpływ leku na ten mechanizm.

Jednocześnie po tygodniu analizy komórki poddane działaniu tadalafilu rzadziej dojrzewały do włókien mięśniowych. Naukowcy przypuszczają, że może to oznaczać utworzenie większej rezerwy komórek progenitorowych, jednak podkreślają potrzebę badań na żywych organizmach. Proponują także sprawdzić, czy połączenie tadalafilu z wysiłkiem fizycznym może poprawić funkcjonalną regenerację mięśni.

Autorzy wskazali na możliwość zastosowania leku jako terapii wspomagającej w chorobach, którym towarzyszy utrata masy mięśniowej. Jednocześnie ostrzegli przed potencjalnym wykorzystaniem tadalafilu do poprawy wyników sportowych i zaznaczyli potrzebę oceny tej kwestii przez organizacje antydopingowe.

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