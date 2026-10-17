Тадалафіл підвищив виживаність м’язових клітин у досліді — ScienceAlert

Дослідники Університету Рима Форум Італіко з’ясували, що тадалафіл підвищував проліферацію та виживаність м’язових клітин-попередників мишей у лабораторних умовах. Препарат застосовують для лікування еректильної дисфункції та легеневої артеріальної гіпертензії, повідомляє ScienceAlert.

Результати експерименту з клітинами

У роботі, опублікованій у журналі Molecular Biology Reports, науковці досліджували міобласти — клітини, що утворюються після активації м’язових стовбурових клітин. Вони можуть перетворюватися на м’язову тканину. Після застосування тадалафілу кількість клітин, готових до такого перетворення, зросла, а кількість загиблих клітин зменшилася.

Дослідники також моделювали пошкодження клітинного шару, роблячи в ньому подряпину. За застосування препарату ця ділянка закривалася швидше. Автори пов’язують результат із посиленням клітинного циклу та підвищенням виживаності клітин.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Механізм і подальші дослідження

Відновлення м’язів пов’язане із сигналами оксиду азоту та циклічного гуанозинмонофосфату, або цГМФ. Фермент фосфодіестераза типу 5 обмежує дію цГМФ, а тадалафіл блокує цей фермент. Саме вплив препарату на цей механізм перевіряли в дослідженні.

Водночас через тиждень аналізу оброблені тадалафілом клітини рідше дозрівали до м’язових волокон. Науковці припускають, що це може означати формування більшого резерву клітин-попередників, однак наголошують на потребі досліджень на живих організмах. Вони також пропонують перевірити, чи здатне поєднання тадалафілу з фізичним навантаженням поліпшити функціональне відновлення м’язів.

Автори вказали на можливість застосування препарату як допоміжної терапії при захворюваннях, що супроводжуються втратою м’язової маси. Водночас вони застерегли від потенційного використання тадалафілу для поліпшення спортивних результатів і зазначили потребу оцінки цього питання антидопінговими організаціями.

Читай нас у