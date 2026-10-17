В Сингапуре исследователи под руководством Duke-NUS Medical School описали молекулярный механизм, который может объяснять, как физические упражнения поддерживают способность мышц к восстановлению с возрастом. Как сообщает ScienceDaily, ключевую роль в этом процессе может играть DEAF1: его уровень способен повышаться с возрастом и нарушать систему очистки мышечных клеток от поврежденных белков.

Исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, выполнили совместно со специалистами Singapore General Hospital и Кардиффского университета. Эксперименты проводили на плодовых мушках и старых мышах, поэтому возможность применения результатов к человеку еще требует отдельной проверки.

Баланс белков в мышцах

Для нормальной работы мышечные клетки должны синтезировать новые белки и удалять старые или поврежденные. Одним из регуляторов этого баланса является сигнальный путь mTORC1. По данным исследователей, его чрезмерная активность смещает процесс в сторону производства белков и одновременно мешает надлежащему удалению поврежденных, из-за чего дефектные белки накапливаются в клетках.

Ученые связали этот дисбаланс с повышением уровня DEAF1. В норме он регулируется белками семейства FOXO, однако с возрастом их активность может снижаться. Вследствие этого DEAF1 способен чрезмерно активировать mTORC1, а мышцы постепенно теряют способность эффективно восстанавливаться.

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Упражнения и ограничения эффекта

Согласно результатам работы, физическая активность активирует регуляторные белки, которые снижают уровень DEAF1. Это помогает вернуть mTORC1 в более сбалансированное состояние и позволяет клеткам вырабатывать необходимые белки и удалять поврежденные.

В моделях на мушках и мышах повышение уровня DEAF1 приводило к быстрому ослаблению мышц, тогда как его снижение улучшало баланс между образованием и удалением белков и восстанавливало мышечную силу. В то же время авторы отметили, что при слишком высоком уровне DEAF1 или слишком низкой активности FOXO одних упражнений может быть недостаточно для полного восстановления механизмов ремонта мышц.

Исследователи рассматривают DEAF1 как потенциальную мишень для будущих подходов к борьбе с возрастной потерей мышц, в частности для людей, которым сложно заниматься физической активностью после операций, из-за тяжелых заболеваний или хронических состояний. Безопасность и эффективность такого вмешательства для людей пока не установлены.

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