В Австралии Королевский австралийский и новозеландский колледж акушеров и гинекологов (RANZCOG) представил новые клинические рекомендации по лечению симптомов менопаузы. Документ призван помочь врачам и пациенткам ориентироваться среди доказательных методов терапии и противодействовать дезинформации о лечении, сообщает ABC News.

Рекомендации касаются женщин в возрасте от 40 лет и охватывают вазомоторные симптомы, в том числе приливы жара и ночную потливость, а также мочеполовые проявления — сухость влагалища и частые позывы к мочеиспусканию. Менопауза определяется после 12 месяцев с момента последней менструации.

Варианты терапии

В рекомендациях приведены возможные методы лечения различных симптомов, в том числе менопаузальная гормональная терапия, акупунктура и гипноз. Доступные доказательства для этих подходов оценены по шкале от очень низкого до высокого уровня. Пациенткам, применяющим менопаузальную гормональную терапию, советуют ежегодно проходить осмотр у врача.

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В то же время авторы документа отметили, что недостаточно доказательств того, что только снижение веса или физическая активность улучшают приливы жара либо ночную потливость. Также не хватает доказательств эффективности гипноза для улучшения сна.

Рекомендации для врачей

Председатель группы по разработке рекомендаций Катриона Мелвилл заявила, что документ должен предоставить медикам четкие, основанные на доказательствах рекомендации для обсуждения доступных вариантов с пациентками. В частности, женщинам с раком молочной железы в анамнезе могут предложить вагинальный эстроген для облегчения симптомов менопаузы.

Рекомендации не охватывают вопросы плотности костной ткани, боли в суставах, либидо, депрессии или тревожности. Они также поощряют врачей спрашивать пациенток, приближающихся к менопаузе, о беспокоящих их симптомах, особенно если доступ к лечению может быть затруднен.

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