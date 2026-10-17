Исследователи из Cold Spring Harbor Laboratory установили, что активация белка PPARD в иммунных клетках может усилить их способность атаковать опухоли. Как сообщает ScienceDaily, в лабораторных экспериментах активированный PPARD помог модифицированным CAR T-клеткам замедлять или останавливать рост опухолей в моделях колоректального рака. Результаты опубликованы в журнале Nature Immunology.

Белок с разной ролью в клетках

PPARD, или дельта-рецептор, активируемый пролифераторами пероксисом, регулирует использование жиров в качестве источника энергии и относится к транскрипционным факторам — белкам, контролирующим активность генов. Раковые клетки могут использовать PPARD для поддержания своей активности.

Сначала ученые исследовали мышей с колоректальным раком. Они выяснили, что активация того же белка в иммунных клетках действует иначе: изменяет окружение опухоли в пользу иммунного ответа. По данным команды, более интенсивное использование жиров в качестве источника энергии делает иммунные клетки метаболически лучше приспособленными к борьбе с раком.

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Проверка на CAR T-клетках

Затем исследователи активировали PPARD в CAR T-клетках — генетически модифицированных иммунных клетках, способных распознавать и атаковать рак. Их проверили на органоидах, выращенных из тканей пациентов, культурах человеческих раковых клеток и моделях, в которых человеческие раковые клетки имплантировали мышам.

В этих экспериментах CAR T-клетки с активированным PPARD замедляли или останавливали рост опухолей. Результаты также были многообещающими для моделей рака молочной железы, рака яичников и меланомы. В то же время этот подход еще не проверяли на пациентах, поэтому его клиническую эффективность необходимо оценить в дальнейших исследованиях.

Лаборатория также изучает, может ли усиление метаболической активности иммунных клеток быть полезным при эндометриозе — хроническом воспалительном заболевании, при котором иммунная система может не очищать организм от пораженных клеток.

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