Naukowcy z Cold Spring Harbor Laboratory ustalili, że aktywacja białka PPARD w komórkach odpornościowych może zwiększyć ich zdolność do atakowania guzów. Jak informuje ScienceDaily, w eksperymentach laboratoryjnych aktywowany PPARD pomógł zmodyfikowanym komórkom CAR T spowolnić lub zatrzymać wzrost guzów w modelach raka jelita grubego. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Nature Immunology.

Białko o różnych rolach w komórkach

PPARD, czyli receptor delta aktywowany przez proliferatory peroksysomów, reguluje wykorzystywanie tłuszczów jako źródła energii i należy do czynników transkrypcyjnych — białek kontrolujących aktywność genów. Komórki nowotworowe mogą wykorzystywać PPARD do podtrzymywania swojej aktywności.

Naukowcy najpierw badali myszy z rakiem jelita grubego. Ustalili, że aktywacja tego samego białka w komórkach odpornościowych działa inaczej: zmienia środowisko guza na korzyść odpowiedzi immunologicznej. Według zespołu intensywniejsze wykorzystywanie tłuszczów jako źródła energii sprawia, że komórki odpornościowe są metabolicznie lepiej przystosowane do walki z rakiem.

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Testy na komórkach CAR T

Następnie badacze aktywowali PPARD w komórkach CAR T — genetycznie zmodyfikowanych komórkach odpornościowych zdolnych do rozpoznawania i atakowania raka. Testowano je na organoidach wyhodowanych z tkanek pacjentów, hodowlach ludzkich komórek nowotworowych oraz modelach, w których ludzkie komórki nowotworowe wszczepiono myszom.

W tych eksperymentach komórki CAR T z aktywowanym PPARD spowalniały lub zatrzymywały wzrost guzów. Wyniki były również obiecujące dla modeli raka piersi, raka jajnika i czerniaka. Jednocześnie tego podejścia nie testowano jeszcze u pacjentów, dlatego jego skuteczność kliniczna powinna zostać oceniona w dalszych badaniach.

Laboratorium bada także, czy zwiększenie aktywności metabolicznej komórek odpornościowych może być przydatne w endometriozie — przewlekłej chorobie zapalnej, w której układ odpornościowy może nie oczyszczać organizmu z dotkniętych komórek.

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