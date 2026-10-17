冷泉港实验室的研究人员发现，激活免疫细胞中的PPARD蛋白可能增强其攻击肿瘤的能力。正如ScienceDaily报道，在实验室实验中，被激活的PPARD帮助经过改造的CAR T细胞在结直肠癌模型中减缓或阻止肿瘤生长。研究结果发表于《Nature Immunology》期刊。

在细胞中具有不同作用的蛋白质

PPARD，即过氧化物酶体增殖物激活受体δ，调节脂肪作为能量来源的利用，并属于转录因子——控制基因活性的蛋白质。癌细胞可以利用PPARD维持其活性。

科学家首先研究了患有结直肠癌的小鼠。他们发现，在免疫细胞中激活同一种蛋白质会产生不同作用：使肿瘤环境更有利于免疫反应。该团队表示，更密集地利用脂肪作为能量来源，使免疫细胞在代谢上更适应对抗癌症。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

在CAR T细胞中的测试

随后，研究人员在CAR T细胞中激活了PPARD——这类经过基因改造的免疫细胞能够识别并攻击癌症。他们在由患者组织培养的类器官、人类癌细胞培养物，以及将人类癌细胞植入小鼠的模型中进行了测试。

在这些实验中，具有活化PPARD的CAR T细胞减缓或阻止了肿瘤生长。对于乳腺癌、卵巢癌和黑色素瘤模型，结果也很有前景。不过，这种方法尚未在患者身上进行测试，因此其临床有效性仍需在后续研究中评估。

该实验室还在研究，增强免疫细胞的代谢活性是否可能有助于治疗子宫内膜异位症——一种慢性炎症性疾病，在这种疾病中，免疫系统可能无法清除体内受影响的细胞。

关注我们在